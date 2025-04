Al Parco Fornace Marzocchi sboccia la primavera con “Cesena in Fiore”: l’evento il 3 e 4 maggio

Il Parco Fornace Marzocchi si prepara a colorarsi di profumi, natura e bellezza con l’arrivo di “Cesena in Fiore”, la manifestazione che animerà la città il 3 e 4 maggio con un ricco programma dedicato alla primavera, alla condivisione e alle eccellenze del territorio.

Organizzato da Incanto, una delle realtà del Gruppo Social Food Experience, in collaborazione con La Cantina di Cesena, l’evento si annuncia come un’occasione unica per vivere due giornate all’aria aperta tra fiori, sapori, artigianato e musica.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno presentati durante la conferenza stampa ufficiale, in programma martedì 29 aprile alle ore 12, nel giardino di Incanto in via A. Manuzzi 145.

All’incontro parteciperanno l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari, Nicole Poggi dell’associazione Radicare, Roberta Basile per Social Food – Incanto ed Edoardo Giunchi della Cantina di Cesena.

“Cesena in Fiore” non sarà solo una celebrazione della stagione più vitale dell’anno, ma anche un modo per valorizzare il territorio e le sue produzioni, con uno sguardo attento alla sostenibilità, alla cultura e alla comunità. Un appuntamento da segnare in agenda per chi ama vivere la città in tutte le sue sfumature, tra natura, gusto e creatività.