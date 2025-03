Al parco Oltremare di Riccione i segreti dell’addestramento per esperti cinofili e amanti di animal training

Oltremare Family Experience Park di Riccione organizza un calendario

di approfondimenti

sul mondo della formazione cinofila con gli esperti di training,

in collaborazione con AlfaDog Training Academy

e gli addestratori di mammiferi marini

L’esperienza e i segreti di addestramento di trainers che curano ogni giorno animali unici, come i delfini, condivisi e applicati nel rapporto di fiducia e rispetto con il proprio cane. Questo l’obiettivo del nuovo progetto di formazione e approfondimento scientifico, unico in Italia, in programma Sabato 12 Ottobre a Oltremare di Riccione, svolto dallo staff del parco in collaborazione con il formatore cinofilo Davide Marinelli di AlfaDog Training Academy, centro di formazione cinofila professionale che opera sia in Italia che all’estero da oltre 20 anni. Tra gli ultimi progetti di Marinelli, quello con la Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università Politecnica delle Marche: l’uso di cani da rilevamento preparati proprio da lui, nell’ambito della conservazione ambientale.

Il corso del 12 ottobre sarà il primo di una serie di appuntamenti che andranno avanti fino a marzo prossimo, per la condivisione del know how di chi da anni opera con gli animali ogni giorno e costruisce una profonda relazione di fiducia e rispetto tra uomo e animale. Tra gli altri obiettivi previsti in uno dei corsi di formazione (in programma il prossimo 16 novembre) c’è anche quello di scoprire le tecniche di addestramento legate ai comportamenti medici, per insegnare agli animali a collaborare attivamente durante esami clinici e procedure veterinarie.

I trainers del parco Oltremare interagiscono con i tursiopi ospiti del parco, utilizzando tecniche di addestramento e strategie di gestione, basate sulla collaborazione con l’animale nel massimo rispetto del suo benessere. Queste tecniche possono essere applicate con ogni specie animale, adattandole di volta in volta alle caratteristiche specie-specifiche e ad ogni individuo, con lo scopo di esaltarne peculiarità e unicità. Tra le specie che possono facilmente beneficiare di questo approccio collaborativo e rispettoso c’è sicuramente il cane, simbolo per eccellenza dell’interazione tra uomo e animale.

Nel percorso organizzato da Oltremare i partecipanti scopriranno i cardini dell’interazione uomo-delfino, basata su tecniche di training quotidiano, coordinati da Gianni Bucci, trainer professionista del family experience park di Riccione.

Il corso di Sabato 12 Ottobre è rivolto a una ventina di persone tra uditori e binomi, cinofili che vogliono affrontare l’esperienza formativa teorica e pratica con il proprio amico a 4 zampe. Il workshop è valido come aggiornamento per i certificati FCC ITALIA, organismo nazionale di certificazione che opera nel settore cinofilo.

https://www.oltremare.org/ esplora-il-parco/oltremare- trainer. Per maggiori informazioni e prenotazioni 0541.4271,