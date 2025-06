Al via il 4 luglio “Mare d’Arte Festival”, che fino alla fine di settembre trasformerà Milano Marittima in un hub culturale a cielo aperto

PRENDE IL VIA IL 4 LUGLIO MARE D’ARTE FESTIVAL

MILANO MARITTIMA DIVENTA UN MUSEO VIVO A CIELO APERTO, CON EVENTI FINO AD AGOSTO

Focus dell’evento il progetto corale Razza Umana by Oliviero Toscani Studio che coinvolgerà anche i visitatori.

Ad agosto arriva l’imponente opera Non basta il canto delle sirene di Valerio Berruti.



Arte, fotografia, musica e talks vanno in scena a Milano Marittima per raccontare il valore dell’accoglienza, dal 4 al 12 luglio.

Al via venerdì 4 luglio Mare d’Arte Festival 2025, l’evento che trasformerà Milano Marittima in un hub culturale a cielo aperto.

Si parte a luglio con Razza Umana by Oliviero Toscani Studio, il progetto corale ideato dal grande maestro della fotografia e realizzato grazie agli scatti realizzati da Toscani, dai suoi allievi e collaboratori.

Una serie di fotografie in maxi formato, installate su totem, saranno posizionate su un tratto del lungomare per tutta l’estate, diventando parte di un dialogo visivo con il mare e celebrando la bellezza della diversità.

Razza Umana by Oliviero Toscani Studio è uno studio socio-politico, culturale e antropologico che cattura la morfologia delle persone per osservarne peculiarità e caratteristiche, catturando differenze e similitudini. Oliviero Toscani, insieme ai suoi allievi e collaboratori, ha girato il mondo ritraendo esseri umani nelle piazze e nelle strade, allestendo di volta in volta uno studio fotografico itinerante e raccogliendo, a oggi, un archivio di circa 100mila immagini. Un corpus che esprime il senso della fotografia di Toscani: “mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo e per questo fotografo gli esseri umani nelle molteplici espressioni”.

Il progetto prevede un set venerdì 4 luglio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 al Zefiro Spiaggia 268 dove i visitatori potranno farsi fotografare per entrare a fare parte di questo straordinario archivio.

Mare d’Arte Festival intende unire le discipline artistiche e culturali, intrecciando differenti linguaggi capaci di trasformare Milano Marittima in un epicentro di emozioni, per stimolare riflessioni e differenti punti di vista.

Oltre alla mostra, dal 4 al 12 luglio concerti, incontri, conversazioni e spettacoli racconteranno il valore dell’accoglienza, come punto di partenza di un viaggio artistico e umano che trova nel titolo della prima edizione Sogni Condivisi una sintesi perfetta.

Le iniziative culturali si aprono la sera di venerdì 4 luglio con la Lectio magistralis di Vito Mancuso (ore 21,30, Rotonda Primo Maggio), attraverso la quale il noto teologo offrirà al pubblico la sua personale interpretazione sul tema del festival, Sogni condivisi, tra accoglienza e umanità.

