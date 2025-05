Al via il piano di ammodernamento delle barriere del cavalcavia di accesso alla stazione di Rimini sud. Necessarie chiusure esclusivamente in orario notturno

Roma, 10 febbraio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, prende il via il piano di ammodernamento delle barriere di sicurezza del cavalcavia di acceso alla stazione di Rimini Sud, che sovrappassa la SS 72 via Consolare Rimini-San Marino. Le lavorazioni prevedono nello specifico la rimozione delle barriere esistenti, la ricostruzione dei cordoli in cemento sul cavalcavia e l’installazione delle nuove barriere di sicurezza.

Per consentire l’installazione del cantiere sarà necessario chiudere esclusivamente in orario notturno il cavalcavia con le seguenti modalità:

NELLE CINQUE NOTTI DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 14 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sarà chiuso il cavalcavia in uscita per chi è diretto verso San Marino.

In alternativa, per i veicoli in uscita diretti verso San Marino, percorrere il ramo di uscita verso Rimini, proseguire sulla SS72 fino alla rotonda sulla SS16 Adriatica, e ritornare sulla SS72 in direzione San Marino.

NELLE TRE NOTTI DA MERCOLEDI’ 12 A VENERDI’ 14 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sarà chiuso il cavalcavia in uscita per chi è diretto verso San Marino e in entrata per chi proviene da Rimini.

In alternativa:

-per i veicoli in uscita diretti verso San Marino, percorrere il ramo di uscita verso Rimini, proseguire sulla SS72 fino alla rotonda sulla SS16 Adriatica, e ritornare sulla SS72 in direzione San Marino.

-per i veicoli in entrata, utilizzare le stazioni di Riccione o Rimini Nord.

