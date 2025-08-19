Al via la Riccione Basket Cup 2025: Fortitudo Bologna, VL Pesaro e Cividale in campo dal 21 agosto

Scattano giovedì 21 agosto i riflettori sulla Riccione Basket Cup 2025, il torneo precampionato di Legadue che promette tre giorni di grande spettacolo al Playhall di viale Carpi. Tre formazioni di alto livello saranno protagoniste: Fortitudo Bologna, VL Pesaro e Cividale Basket, pronte a testare roster e strategie in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025-2026, previsto per il weekend del 20 e 21 settembre.

Il calendario del triangolare prevede tre incontri serali, tutti con palla a due alle 20:30:

Giovedì 21 agosto: VL Pesaro – Cividale Basket

Venerdì 22 agosto: Fortitudo Bologna – Cividale Basket

Sabato 23 agosto: VL Pesaro – Fortitudo Bologna

Ognuna delle squadre porterà sul parquet la propria storia e la passione dei propri tifosi. La Fortitudo Bologna, storica protagonista del basket emiliano, e la VL Pesaro, club di grande tradizione, sfideranno la Cividale Basket, ormai presenza consolidata nella Legadue, in sfide che si annunciano combattute e spettacolari.

L’organizzazione, curata dalla Dolphins Riccione in collaborazione con V Magazine e con il patrocinio del Comune di Riccione, ha previsto biglietti disponibili su Liveticket.it e presso l’Ufficio IAT di Riccione, con iniziative speciali per i più giovani: ingressi agevolati e convenzioni dedicate ai ragazzi iscritti al Minibasket delle società della provincia di Rimini.

Una grande occasione per vivere il basket da vicino e assistere a tre serate di sport ad alto livello nella cornice estiva di Riccione.