Al via la settimana con Cinè in Città. Emanuela Fanelli incontra il pubblico di Riccione. Scopri dove …

Lunedì 30 giugno l’arena di Ciné in Città, il programma gratuito di Ciné con proiezioni e incontri aperti al pubblico, si prepara ad accogliere

in Piazzale Ceccarini una delle interpreti più originali del nostro cinema: Emanuela Fanelli.

L’attrice dal talento poliedrico, tra i protagonisti del maggior incasso italiano della stagione, Follemente di Paolo Genovese, incontrerà il pubblico di Riccione in conversazione con Piera Detassis, giornalista, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

A partire dalle 21.30 Emanuela Fanelli sarà protagonista di un talk sul mestiere dell’attrice, sui nuovi sguardi del cinema italiano e sull’esperienza di C’è ancora domani, film rivelazione diretto da Paola Cortellesi, per cui è stata premiata con il suo secondo David di Donatello come Miglior attrice non protagonista, dopo Siccità (2023).

Al termine dell’incontro, il pubblico potrà rivedere sul grande schermo la proiezione del film C’è ancora domani.

Il programma di Ciné in Città proseguirà fino a giovedì 3 luglio con Anna Foglietta e la presentazione del suo nuovo progetto video È come sembra (martedì 1 luglio); la proiezione del cult Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen (mercoledì 2 luglio), e l’assegnazione del Premio ANICA 80 (giovedì 3 luglio).

Ulteriori informazioni e il programma aggiornato sono disponibili all’indirizzo: https://www.cinegiornate.it

Ciné – Giornate di Cinema

Ufficio stampa nazionale