ALBA Dance Academy, scuola di danza di Pisignano di Cervia, ottiene 5 medaglie ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FIDESM 2025, svolti a Riccione l’1 e 2 Febbraio

Prima gara della nuova stagione della federazione italiana danza sportiva e ALBA Dance Academy vince 2 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo.

Ecco gli atleti che sono saliti sul secondo e terzo gradino del podio nelle discipline bachata shine, salsa shine e merengue shine:

LORENZO NEGOSANTI, NICOLE RUBBOLI, RENILDA IOANA DANUT.

Inoltre, ottiene il passaggio in finale e un ottimo 4°posto ALESSANDRA MORELLI nella disciplina caribbean show dance presentando IL TRONO DI SPADE.

Buone performance per MARTINA RAKAJ che sfiora la semifinale nella disciplina merengue shine e FENELLA ESPOSITO FERRAIOLI che passa due turni di selezione nella disciplina bachata shine.

ALESSIO BARTOLINI, fondatore e direttore artistico dell’accademia, si complimenta con tutti gli atleti che sono scesi in pista in questa gara di altissimo livello e ora si lavora per i prossimi obiettivi.

Pisignano di Cervia (RA), 04 febbraio 2025

Direttore Artistico

ALESSIO BARTOLINI

Presidente

PATRIZIA BACCHI