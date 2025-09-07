Alberto Simoncini Capitano di Castello Città di San Marino: ”Niente duelli in vista, solo impegno per la comunità, confermo la candidatura a Capitano di Castello”

Avrei voluto attendere ancora – o trovare, almeno, un momento più appropriato – ma leggendo su un quotidiano locale di un ipotetico duello tra me ed un altro candidato, credo sia giunto il momento di confermare ufficialmente la mia decisione di ricandidarmi alle prossime elezioni per la Giunta di Castello della Città di San Marino.



Negli ultimi cinque anni ho avuto l’onore di lavorare con e per la comunità, prima come Consigliere di Giunta, poi come Capitano di Castello. Sono stati anni intensi, che mi hanno permesso di conoscere più a fondo le esigenze dei cittadini, ascoltare le diverse realtà del territorio e affrontare le sfide quotidiane con impegno e senso di responsabilità.

Sono molti i progetti che abbiamo avviato in questo periodo e che necessitano di continuità per poter essere portati a termine. Con la riqualificazione dell’ex Tiro a Volo, il miglioramento della mobilità, una rinnovata cura del centro storico valorizzando anche le frazioni di Murata, Casole e Santa Mustiola, questa Giunta si è impegnata in prima linea per generare benefici duraturi e migliorare concretamente la vita della comunità.

Non sono mancate, in questi anni, iniziative concrete e significative, come le numerose collaborazioni con le realtà del territorio per favorire iniziative sociali dedicate alle persone più fragili, anziane e spesso sole; iniziative per favorire progetti legati alla tutela della salute dei residenti. È stata convintamente portata avanti anche la realizzazione di una viabilità che tende a favorire una dimensione di maggior tutela del pedone nei confronti degli altri utenti della strada. Non da ultimo, abbiamo cercato di rafforzare il senso di appartenenza e comunità, sostenendo le feste delle frazioni e appoggiando le iniziative natalizie del castello. Significativa è stata anche l’attività di promozione dei gemellaggi e degli scambi con realtà estere, che ha permesso di creare legami culturali e di confronto, favorendo lo scambio di esperienze e rafforzando la dimensione internazionale del nostro Castello.

Un sincero e grande ringraziamento va sicuramente ai colleghi di Giunta che in questi anni hanno condiviso con me l’impegno e la responsabilità, anche quando, senza essermelo aspettato, ho avuto l’onore di guidare la Giunta come Capitano. Una Giunta che non è stata per me solo un organo amministrativo, ma una vera seconda casa e una famiglia, dove collaborazione, confronto e supporto reciproco hanno permesso di affrontare insieme le sfide quotidiane e realizzare progetti importanti per la comunità.

Alle prossime elezioni, mi presenterò con una lista civica di persone competenti, in parte già con esperienza in Giunta, in parte con volti nuovi: giovani, professionisti, cittadini impegnati, per cercare di avere una rappresentanza eterogenea e orientata verso la migliore amministrazione possibile per il nostro Castello, con alcuni obiettivi comuni: continuare con la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale, garantire decoro e sicurezza, promuovere servizi efficienti e rafforzare il senso di comunità.

Niente duelli in vista, almeno da parte mia. Solo la volontà di impegnarmi di nuovo, come Capitano di Castello, con dedizione e concretezza, per poter proseguire quanto intrapreso negli ultimi cinque anni e continuare a costruire, unitamente alla squadra, una Città viva, sicura, accogliente e rinnovata.

——————

Alberto Simoncini

Capitano di Castello

Città di San Marino