Alessio Sundas inventore di Alghoritm Soccer Oracle, inventato in Italia e venduto ora a 10 milioni in USA, garantisce che con l’utilizzo del sistema che cura i valori metrici dei giocatori. Torneremo a vincere i mondiali

L’Italia deve essere rifondata. Alessio Sundas vuole rivoluzionare il calcio italiano con un invenzione unica: Algoritm Soccer Oracle.

Siamo ormai in un calcio che non ha campioni, ma ci sono i Dino Zoff, i Paolo Rossi e i Roby Baggio basta cercarli. Dal 2006 non vinciamo i campionati del mondo di calcio, troppo tempo. Perché non valorizziamo i giovani calciatori italiani.

Ha trovato una soluzione a questo problema uno dei più grandi procuratori sportivi Alessio Sundas (è il procuratore di Delio Rossi).

Alessio Sundas ha sempre sostenuto che “un calciatore può avere un grande talento ma se nessuno lo vede non può essere scoperto”, è questo in sintesi la sua missione: valorizzare i talenti che trova.

Questa missione lo ha portato a inventare Alghorithm Soccer Oracle, un progetto italiano che cambierà il calcio. Sta cercando di veicolare l’algoritmo a università, college, accademie e alle società di calcio. È un algoritmo che misura il valore dei calciatori, un sistema innovativo di analisi. Grazie al quale ora è possibile valutare il potenziale unico di ogni giocatore. L’algoritmo funziona così:

Il Club (o la persona) carica il video della partita di 90 minuti e la distinta della partita in algorithmsoccer.com;

I Match Analysis rileveranno i dati “kpi”;

Aprendo l’App e inserendo i dati dell’algoritmo si otterrà il primo score certificato;

Ripetendo questo per almeno 6 partite, si otterrà lo score medio.

Quali sono i vantaggi di questo algoritmo?

– Meno provini e selezione dei giovani calciatori da parte dei Club

– I Preparatori atletici vendendo i numeri kpi sapranno dove lavorare per migliorare la prestazione

– Aumento della competizione tra calciatori sapendo di essere sotto Analisi

– Facilitazione per intermediari per trasferire un giovane calciatore;

– Meno lavoro per Scouting nella valutazione del ragazzo;

– Valorizzazione della scheda tecnica per i College e Università.

Questo algoritmo ha portato Alessio Sundas a diventare il manager fra i più conosciuti tra i diversi professionisti dello sport e sta iniziando a ridurre gli errori del calciomercato.

Alessio Sundas è convinto che con questo sistema torneremo a vincere i mondiali con una formazione e uno staff tecnico di soli giovani e a aumentare i posti di lavoro come merchanalising, giocatori e allenatori. Alessio Sundas ci ha spiegato come: ‘‘ogni settore giovanile analizzerà le partite di calcio e con i risultati dei Match Analysis andremmo a curare i valori metrici e a potenziare con allenamenti mirati i valori bassi. Così il nostro giovane azzurro avrà una crescita potenziale nella tecnica, nell’atletica e nella mente. ”