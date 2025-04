Alex Bellini omaggia Papa Francesco, paladino dell’ambiente, durante l’Earth Day a Riccione

Il primo lungo weekend di primavera è sbocciato a Riccione tra grandi eventi, mostre di prestigio, mercatini e spettacoli per tutte le età. Favorita dal bel tempo, la città ha accolto un pubblico numeroso e vivace, composto da famiglie e visitatori attratti non solo dal ricco programma pasquale, ma anche dalla bellezza della sua spiaggia ampia e luminosa, dove il mare si perde all’orizzonte nell’abbraccio infinito del cielo.

È stato questo lo scenario perfetto per ospitare, nella giornata di ieri, le intense riflessioni di Alex Bellini, protagonista dell’Earth Day riccionese. Con la forza del racconto e l’esperienza del viaggiatore, Bellini ha saputo coinvolgere il pubblico e accendere una nuova consapevolezza sul tema della salvaguardia del pianeta, ispirandosi anche alle straordinarie parole di Papa Francesco – ricordato con emozione a poche ore dalla sua scomparsa – che invitano l’umanità a sentirsi parte della Natura e a prendersene cura con responsabilità.

Alex Bellini e gli insegnamenti di Papa Francesco sull’amore per la nostra “casa comune”

L’Earth Day riccionese ha preso il via in anticipo, lunedì 21 aprile, con un appuntamento di grande intensità emotiva e valore culturale. In piazzale Ceccarini, la conferenza scenica di Alex Bellini ha condotto il pubblico in un coinvolgente viaggio nel rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Numerose le domande e gli interventi da parte delle persone presenti, che hanno trovato nel racconto di Bellini un’occasione per riflettere profondamente sul ruolo di ciascun individuo nella salvaguardia del pianeta.

In una giornata tanto speciale, segnata dalla scomparsa di Papa Francesco, Bellini ha voluto ricordare la straordinaria figura del pontefice, riprendendo la sua potente affermazione: “L’uomo è anche Natura”, un concetto semplice ma fortemente responsabilizzante, che richiama l’urgenza di una “conversione ecologica”, come indicato nell’enciclica dedicata all’emergenza climatica e alla necessità di proteggere la nostra “casa comune”. Sul grande schermo del Palazzo del Turismo sono risuonate anche le parole del Papa in occasione della Giornata Mondiale dei poveri del 2021, in cui invitava a vivere con generosità, rispetto e servizio verso il prossimo e l’ambiente, sottolineando che chi porta rispetto per gli altri “è una persona che costruisce il Cielo in terra”.

Bellini ha poi proseguito con le sue “Storie nuove per un modo diverso”, condividendo le esperienze estreme dei suoi viaggi in solitaria – tra oceani, deserti e ghiacciai – durante i quali ha documentato l’impatto devastante della plastica sull’ecosistema, con l’intento di ispirare le nuove generazioni a prendersi cura della Terra, con consapevolezza e grande senso di responsabilità.

Earth Day Riccione: il programma di martedì 22 aprile

Il lungo weekend pasquale che ha portato a Riccione i grandi interpreti del cantautorato italiano – Ermal Meta e Sergio Cammariere Quartet – eventi straordinari tra cui l’inaugurazione della nuova mostra a Villa Mussolini con le immagini dei grandi fotografi dell’Agenzia Magnum e l’incontro pubblico con il fotografo Ferdinando Scianna, l’arte e la creatività de “Lo Smanèt Easter Market”, si conclude oggi, 22 aprile, con le celebrazioni per l’Earth Day. Alle 17, alla Granturismo (piazzale Ceccarini, 11), va in scena “La favola delle nuvole e del profumo”, un viaggio simbolico tra fantasia e realtà che invita a riflettere sull’importanza di proteggere la natura e custodire la bellezza del nostro pianeta. Alle 19, nella suggestiva cornice della Chiesa Mater Admirabilis, è in programma “Vocincoro International 2025 – Benvenuto raggio di sole”, il concerto che vedrà protagonisti il Coro Calicantus di Locarno, diretto dal Maestro Mario Fontana, insieme ai cori riccionesi Le Allegre Note e Note in Crescendo, diretti dal Maestro Fabio Pecci. Un repertorio ricco e variegato, che spazia dalla musica sacra al pop, con brani dedicati alla Terra, alla natura, e a quei valori universali – come il desiderio e la speranza di pace – che parlano soprattutto al cuore delle nuove generazioni.