Alla Casa della Salute di Coriano partito “Alla ricerca del silent killer”. Il progetto di screening della Medicina di Gruppo. Il Sindaco Ugolini si è sottoposto al primo esame diagnostico

Coriano, 30 gennaio 2025 – È partita ieri, alla Casa della Salute di Coriano, l’attività di screening “Alla ricerca del silent killer” con l’esecuzione di un elettrocardiogramma al sindaco Gianluca Ugolini. Il primo cittadino ha accettato volentieri di sottoporsi all’ indagine diagnostica, svolta dalla Dottoressa Chiara Crescentini, in qualità di paziente numero 1 di un progetto nato per volontà dei Medici della medicina di gruppo di Coriano a seguito della donazione, avvenuta nei mesi scorsi, di un elettrocardiografo da parte del Rotary Club Riccione Perla Verde. Si tratta di uno screening su popolazione per età -non a rischio-.

“ Lo avevo promesso durante la serata conviviale e di beneficenza ai medici della Casa della Salute di Coriano e ho voluto così sottopormi ad un esame estremamente utile per diagnosticare lo stato di salute del cuore – commenta il sindaco Gianluca Ugolini – .Grazie a questo progetto i servizi erogati alla Casa della Salute hanno uno strumento in più per dare risposte concrete sul territorio, fare diagnosi nei propri ambulatori e ridurre di conseguenza gli accessi inappropriati ai dipartimenti di emergenza”.

Il progetto di studio osservazionale “Alla ricerca del silent killer” è incentrato sulla valutazione della prevalenza della Fibrillazione Atriale Silente negli assistiti dei Medici della medicina di gruppo di Coriano, residenti nel distretto di Coriano, Montescudo- Monte Colombo e frazioni. Lo screening consiste nel proporre con chiamata attiva ad una popolazione selezionata tra gli assistiti della medicina di gruppo di Coriano, con un’età compresa tra i 65 ei 75 anni, senza note aritmie, l’esecuzione di un elettrocardiogramma a riposo per individuare la prevalenza di fibrillazione atriale su una popolazione asintomatica. I pazienti poi individuati come affetti da questa condizione silente verranno indirizzati al trattamento appropriato.

La fibrillazione atriale è un’alterazione del ritmo cardiaco, che può essere sostenuta o episodica, nella quale il battito diventa irregolare e rapido. Nel caso non venga riconosciuta e trattata può portare a conseguenze gravi.

In foto il sindaco Gianluca Ugolini con operatori della Medicina di gruppo della Casa della Salute di Coriano

Comune di Coriano