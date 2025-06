Alla Notte Rosa torna la Liscio Street Parade. Dal 22 al 24 giugno Rimini diventa la capitale del folklore romagnolo

Dopo il grande successo dello scorso anno, Rimini si prepara a vivere una nuova edizione della Liscio Street Parade, l’evento della Notte Rosa dedicato alla musica e al ballo della tradizione romagnola. Da sabato22 a lunedì 24 giugno, Piazzale Kennedy si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto, accogliendo orchestre, scuole di ballo e dj per tre giorni di spettacolo, passione e identità.

Protagonista assoluto sarà il liscio e tutte le sue evoluzioni contemporanee, capace di coinvolgere un pubblico trasversale tra generazioni e culture. Un format originale e festoso che unisce la potenza della musica delle orchestra dal vivo, le coreografie delle scuole di ballo, e il ritmo dei dj set di disco-liscio, restituendo sempre nuovi stimoli alla tradizione.

La tre giorni danzante si apre domenica 22 giugno dalle ore 18 fino a mezzanotte: sul palco Santa Balera, la giovane orchestra Generazione Z del liscio, insieme a Moreno Il Biondo e l’Orchestra Grande Evento, ma anche l’esibizione spettacolare di ben 10 scuole di ballo tra cui Sirene Danzanti, Gruppo Folk Italiano alla Casadei, Le Magiche Fruste di Romagna e molte altre. Insieme a loro anche la giovane coppia di ballerini Vittoria ed Edoardo Daniele. Il gran finale sarà affidato al dj set di Mirco e Aleandro, per ballare tra valzer, polke e mazurke in riva al mare.

Lunedì 23 giugno dalle ore 20 sarà la volta della “rockstar del liscio” Roberta Cappelletti e dei giovani artisti dell’Accademia del Folklore Romagnolo, tra cui alcune delle coppie di ballerini che si sono esibite anche al Festival di Sanremo. A seguire, spazio alla Rimini DJ Academy con i giovani dj del maestro Max Monti e le loro proposte di disco-liscio.

Martedì 24 giugno si chiude in bellezza con l’Orchestra di Luca Bergamini e lo spettacolo dei CarabeinFolk di Rimini, per poi concludere con il secondo dj set di Aleandro e Mirco. Tre serate in cui la balera si reinventa e diventa pop, sotto le stelle della Notte Rosa.

Durante la serata inaugurale del 22 giugno, sarà anche conferito il premio “Il Liscio nella Rete 2025”, promosso dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, assegnato a chi rinnova la tradizione del folklore romagnolo con linguaggi contemporanei. A riceverlo saranno Leandro Pallozzi & I Vecchi Draghi, che si sono distinti per l’innovativa reinterpretazione folk-rock di Romagna Mia in 4/4, e il cantautore Cristian Albani, autore del brano Mama Luntena, portato in scena nei teatri e nelle balere romagnole. I due artisti si esibiranno sul palco di Piazzale Kennedy in apertura di serata.

Un appuntamento che celebra la Romagna che balla, tra tradizione e modernità, folklore e nuove visioni artistiche.

La manifestazione, organizzata da Materiali Musicali e Sirene Danzanti con il sostegno del Comune di Rimini, della Regione Emilia-Romagna, APT Emilia-Romagna e Visit Romagna, è a ingresso libero e aperta a tutti.

Info e contatti: 349.4461825 – mei@materialimusicali.it – www.meiweb.it

Comune di Rimini