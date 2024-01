Alleanza Riformista. “Una svolta nella lotta alla fibromialgia a San Marino”

Alleanza Riformista esprime grande soddisfazione l’approdo in seconda lettura del progetto di legge “Norme a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia”, che verrà esaminato dall’aula consigliare i prossimi giorni.

Questo momento rappresenta un traguardo significativo per San Marino, posizionandosi come leader nella lotta contro la Fibromialgia, una patologia cronica di rilevanza globale che incide profondamente sulla vita di molti. Con l’adozione di questo progetto di legge, approvato in Commissione Sanità all’unanimità si delineano nuove prospettive per migliorare la qualità della vita dei cittadini affetti da questa malattia.

Le principali iniziative includono:

Favorire la Diagnosi Precoce e la Tutela Sanitaria Adeguata: Questo approccio mira a identificare tempestivamente la malattia e fornire cure appropriate, migliorando così gli esiti per i pazienti;

Promuovere l’Educazione e l’Aggiornamento Continuo: L’importanza dell’aggiornamento scientifico e della sensibilizzazione sulla Fibromialgia è fondamentale per il progresso terapeutico;

Sviluppare Percorsi Diagnostico Terapeutici Personalizzati: Il progetto di legge prevede la creazione di percorsi di cura su misura, rispondendo così in modo più efficace alle esigenze individuali dei pazienti;

Potenziare la Formazione del Personale Medico: L’investimento nella formazione del personale sanitario assicura che i pazienti con Fibromialgia ricevano un’assistenza informata ed empatica.

Un passo essenziale verso il miglioramento della gestione della salute pubblica a San Marino, un provvedimento che apporta nuove speranze e opportunità di trattamento, segnando un progresso significativo verso un sistema sanitario inclusivo, innovativo e attento alle necessità dei pazienti.

La nostra comunità merita un approccio alla salute che sia all’altezza delle sue esigenze, e questa legge rappresenta un modello di come l’impegno politico e sociale possa tradursi in azioni concrete a beneficio di tutti i cittadini.

Alleanza Riformista

San Marino, 14 gennaio 2024