ALLEGRO VIVO. Terzo appuntamento – Lunedì 21 luglio, ore 21.00 Chiostro dei Padri Servi di Maria, Valdragone – San Marino

Un giovanissimo e talentuoso pianista sarà protagonista del terzo appuntamento di Classica Giovani 2025, la rassegna che ospita le migliori giovani promesse del concertismo classico internazionale.

Lunedì 21 luglio alle ore 21.00 , nel suggestivo Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdragone (San Marino), si esibirà Michele Castaldo, classe 2005.

A soli 20 anni, Michele Castaldo si è già affermato come una delle promesse più brillanti del panorama musicale contemporaneo. Dotato di uno straordinario talento tecnico e di una maturità interpretativa sorprendente per la sua età, ha conquistato il favore di pubblico e critica, vincendo numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui si segnalano: International Moscow Music Competition, American International Music Competition di Cleveland, New York Classical Music Competition, Roma International Piano Competition.

Il suo percorso artistico è arricchito dalla partecipazione a masterclass con grandi maestri del panorama internazionale, tra cui Alexander Romanovsky, Leonora Armellini e Tatiana Levitina. Attualmente è allievo del M° Giorgio Farina presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria.

Nel 2021, al Teatro Manzoni di Bologna, ha inaugurato l’Anno Accademico del Conservatorio “G.B. Martini” eseguendo il Concerto n. 2 di Beethoven con l’orchestra diretta da Alberto Caprioli. Lo stesso concerto è stato riproposto nel 2024 per il “BeethovenFest” nei teatri di Benevento e Campobasso, con l’Orchestra Sinfonica del Molise diretta da Michele Campanella.

Il programma del concerto propone due autentiche pietre miliari del repertorio pianistico:

Ludwig van Beethoven – Sonata op. 53 “Waldstein” Capolavoro del periodo eroico beethoveniano, la Waldstein unisce un’energia travolgente a un virtuosismo audace e innovativo. È una sonata imponente, dal grande respiro architettonico e ricca di tensione drammatica, che culmina in un rondò finale di straordinaria potenza sonora.

Franz Liszt – Variazioni su un tema di Paganini (Primo e Secondo Libro) Basate sul celebre Capriccio n. 24 per violino solo di Niccolò Paganini, queste variazioni sono tra le pagine più complesse del repertorio pianistico: una vera “olimpiade del virtuosismo”. Tuttavia, oltre all’aspetto tecnico, rivelano una profonda ricerca espressiva, in cui l’invenzione timbrica e l’estro poetico di Liszt raggiungono vertici assoluti.

Un concerto da non perdere, con un artista destinato a lasciare il segno nella scena musicale italiana e internazionale.

Il successivo appuntamento della rassegna vedrà protagonisti il duo Francesco Stefanelli – Nicola Pantani lunedi 4 agosto, recenti vincitori del secondo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo.

La rassegna è realizzata con il patrocinio e il sostegno economico della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, nonché grazie al fondamentale contributo della Società Unione Mutuo Soccorso, di Giochi del Titano e di Titanform.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, l’ingresso sarà gratuito per tutti gli allievi dell’Istituto. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro e parte del ricavato sarà destinato al sostegno di studenti e famiglie contadine in Mozambico, confermando l’impegno dell’Associazione Allegro Vivo nella promozione non solo della cultura musicale, ma anche di progetti di solidarietà.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci al 3313991379

Comunicato stampa

Locandina_2025 def_compressed