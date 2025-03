Allerta meteo in Emilia-Romagna per temporali e venti. Un anno fa l’alluvione che ha sconvolto la regione

A un anno esatto dall’alluvione che ha travolto l’Emilia-Romagna c’è un’allerta meteo che interessa le pianure emiliane e romagnole, ma di entità decisamente più moderata.

Per la giornata di oggi l’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae) indica la possibilità di temporali anche forti, in particolare dalla seconda parte della giornata, con possibili effetti e danni.

Le piogge potrebbero causare degli innalzamenti rapidi nei corsi d’acqua, in particolare negli affluenti.

Il Po potrebbe innalzarsi nella sezione di Piacenza intorno alla soglia 1. Non sono escluse frane nemmeno zone di montagna e collina.

Per la giornata di domani, venerdì 17 maggio, sono previsti venti di burrasca moderata, con raffiche di 60-80 chilometri orari, da sud ovest con possibili raffiche anche di intensità superiore più probabili in Appennino, in attenuazione dal pomeriggio.

Ansa