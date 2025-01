Allerta smog in Emilia-Romagna: Misure emergenziali estese a sei province

Bologna, 7 gennaio – L’allerta per l’inquinamento atmosferico continua in Emilia-Romagna, portando all’implementazione di misure straordinarie per migliorare la qualità dell’aria. I comuni di pianura di sei province – Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara – sono stati nuovamente coinvolti da tali restrizioni.

Secondo il bollettino ‘Liberiamolaria’ dell’Arpae, le limitazioni includono il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti, in particolare per i diesel Euro 5, nei centri urbani con oltre 30.000 abitanti. Ulteriori misure prevedono il mantenimento delle temperature massime a 19 gradi nelle abitazioni e a 17 gradi nelle attività industriali e artigianali.

Queste disposizioni rimarranno in vigore fino a domani, mercoledì 8 gennaio, quando sarà emesso un nuovo bollettino di controllo sulla situazione ambientale.