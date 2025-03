Alliance Française San Marino. Les Elles des Jeux: una mostra che mette in risalto la lotta delle donne ai Giochi Olimpici. 

In omaggio ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2024 di Parigi e in attesa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, l’Alliance Française San Marino è lieta di ospitare dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 in collaborazione con il Centro socio-culturale di Dogana la Mostra Les Elles des Jeux, realizzata dal Musée national du Sport di Nizza e messa a disposizione dall’Institut Français.

Les Elles des Jeux ripercorre più di 130 anni della nostra società e celebra il ruolo cruciale delle donne nello sport e nel movimento olimpico, dalle pioniere come Alice Milliat fino alle atlete contemporanee. Un viaggio attraverso il tempo segnato da lotte e vittorie significative, dalla loro esclusione fino all’impegno sulla promozione dell’uguaglianza di genere.

La mostra è resa possibile grazie a:

Musée National du Sport di Nizza, Institut Français Paris, Alliance Française di Torino e le Alliances Françaises di Trieste, Bologna, San Marino/Rimini che ne hanno curato la traduzione in italiano.

Visita guidata anche in francese previa prenotazione contattando l’Alliance Française San Marino a: alliancefrsm@yahoo.fr

Locandina Mostra Les Elles des Jeux allegata