All’Università di San Marino bandi per 32 prof e 12 collaboratori alla didattica. Interessati i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, Design

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per trentadue docenti e dieci collaboratori alla didattica nell’ambito di diversi corsi di laurea.

Per quanto riguarda Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio, verranno individuati i professori di Tecniche della sicurezza sanitaria e ambientale, Analisi matematica, Lingua inglese, Analisi dei dati, Estimo e valutazioni immobiliari. I tutor si occuperanno invece di Scienza delle costruzioni e Analisi matematica e geometria.

Ventotto le posizioni da docente nella cornice dei corsi di laurea in Design, per attività formative come Laboratorio di disegno per il progetto, Storia dell’arte contemporanea, Rappresentazione digitale 2D e Critica del contemporaneo nel percorso triennale. Nella magistrale compaiono fra gli altri i laboratori di Media design, Digital narratives e Information design. Le posizioni da collaboratore alla didattica sono infine dieci.

Le candidature saranno aperte fino al 10 luglio per tutti i corsi di laurea a eccezione di Design, per il quale il termine è fissato al 15 luglio. Le modalità di partecipazione alle selezioni possono essere consultate sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.