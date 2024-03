Alluvione: da E-R 15 milioni a sostegno di imprese e famiglie

Provenienti da donazioni private ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’

Condivisa dalla Regione Emilia-Romagna e dai comitati dei cittadini colpiti dall’alluvione dello scorso maggio la destinazione di 15 milioni provenienti dal fondo delle donazioni private ribattezzato ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’: 5 milioni andranno a sostegno delle imprese, in accordo con le Camere di Commercio, e 10 milioni a quello delle famiglie per la realizzazione di sistemi di protezione come paratie e barriere.

La scelta segue il confronto avvenuto ieri sera nella sede della Regione a Bologna, cui hanno partecipato, insieme ai comitati il presidente, Stefano Bonaccini; la vicepresidente, Irene Priolo e gli assessori al Bilancio Paolo Calvano alla Mobilità Andrea Corsini e all’Agricoltura Alessio Mammi.

“Non c’è modo migliore per accompagnare le comunità vittime di questo dramma che ascoltare le loro necessità e scegliere insieme i provvedimenti più utili a famiglie e imprese – osserva Bonaccini in una nota – Così come è significativo che le donazioni vadano ad aiutare chi ha sofferto di più, un segno di rispetto anche per le migliaia di persone, imprese e associazioni che all’indomani della tragedia hanno dimostrato una generosità commovente.

Continuiamo a chiedere al Governo le risposte che ancora mancano, a partire dal risarcimento dei beni mobili danneggiati, perché il continuo silenzio è una mancanza di rispetto ai territori colpiti da questa tragedia”.

Il totale delle donazioni confluite nel fondo ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ è di circa 47 milioni.

Di questi, spiega la Regione, 27 sono stati impegnati per il risarcimento ai veicoli e ai motocicli distrutti o danneggiati; altri 5 milioni sono stati destinati ai Comuni per il sostegno alle famiglie fragili.

I rimanenti 15 saranno divisi tra imprese e privati.

In settimana sono previsti due incontri sul territorio con sindaci e parti sociali delle province coinvolte per fare il punto sulla ricostruzione: giovedì a Ravenna e venerdì a Forlì.

Martedì 19 è previsto un terzo momento di confronto dedicato alla provincia di Bologna.