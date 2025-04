Alluvione di settembre e ottobre 2024: € 1.500.000 di danni per Cesenatico

L’ente ha già avviato e in parte concluso lavori € 700.000 di lavori a cui vanno aggiunti

€ 100.000 stanziati da Cesenatico Servizi; ieri il presidente de Pascale ha firmato l’ordinanza per i ristori a famiglie e imprese

Cesenatico, 21 gennaio 2025_ Il Comune di Cesenatico va avanti nel suo lavoro di ripristino del territorio dopo gli eventi alluvionali che lo hanno colpito nei mesi scorsi e il sindaco Gozzoli nei giorni scorsi ha incontrato – insieme a tutti i primi cittadini del territorio, al presidente regionale Michele de Pascale e al presidente provinciale Enzo Lattuca – il commissario Fabrizio Curcio. Gozzoli insieme ad altri sindaci del territorio ha posto la questione relativa alle risorse necessarie ai comuni per coprire le somme urgenze e alle modalità a i tempi di ristoro per cittadini privati e imprese. Nella giornata di ieri il presidente de Pascale ha firmato l’ordinanza che stanzia risorse per le famiglie e imprese colpite dagli eventi di ottobre. Nei prossimi giorni saranno resi disponibili i moduli necessari per inoltrare le richieste.

La conta dei danni per Cesenatico è di € 1.500.000: € 700.000 sono stati già finanziati con un debito fuori bilancio e si tratta per questa parte di somme che interessano lavori iniziati e in buona parte anche terminati. La pulizia straordinaria di strade e fognature, l’acquisto di sacchi di sabbia e attrezzature e il ripristino della pubblica illuminazione sono lavorazioni già terminate; in corso ci sono gli interventi per le infiltrazioni occorse all’edificio della scuola Saffi e dell’ufficio anagrafe, per la palestra del Polo Scolastico di Villamarina e per la scuola “La Vela” di Madonnina. In via Cavour invece è già stato definito il progetto per intervenire sul danneggiamento a un tratto di fognatura bianca che ha comportato importanti perdite di acqua e il conseguente avvallamento del manto stradale. L’intervento prevede la riparazione della fogna inserendo una “calza” interna con materiale idoneo – una tecnologia assodata e già svolta dalla ditta esecutrice – che va a ripristinare la continuità della tubatura e compensare eventuali punti di perdita. L’importo previsto dei lavori è di € 120.000, le operazioni avranno una durata di circa un mese e saranno eseguite dalla ditta Venturi Autospurghi srl di Anzola dell’Emilia non appena arriveranno i materiali necessari all’intervento. Al momento su questa cifra totale d € 700.000, il Comune di Cesenatico ha ricevuto un finanziamento di € 240.000 dalla Regione Emilia-Romagna.

Ci sono poi lavori e interventi per altri € 700.000 ancora da affidare che riguardano ulteriori interventi per gli idrovori delle fognature bianche, il ripristino di una guaina di copertura della scuola media “Dante Arfelli”, gli interventi sulla piscina comunale e sul cimitero di via Mazzini, sul ponte Fossalta del Rigoncello e sui sistemi di videosorveglianza.

«L’incontro con i sindaco Curcio insieme al presidente regionale de Pascale e al presidente provinciale Lattuca è stato molto positivo e costruttivo e ha permesso a tutti i territori di esporre le criticità di questo momento. L’alluvione di maggio ha lasciato strascichi che ancora ci portiamo dietro e lo stesso hanno fatto gli eventi degli scorsi mesi, soprattutto a Cesenatico. Come ente ci siamo fatti carico di un debito fuori bilancio da € 700.000 con molti interventi già conclusi ma tanto ancora c’è da fare e abbiamo bisogno di aiuto. Proprio ieri de Pascale ha firmato l’ordinanza relativa ai ristori per privati e imprese e non appena sarà chiarita a procedura definitiva saremo al fianco dei cittadini e delle attività per supportarli nelle richieste necessarie», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

