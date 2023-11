Alluvione ER. Figliuolo, dagli amministratori c’è voglia di fare polemica

“A volte i pubblici amministratori hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche”.

È il duro sfogo del commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto in mattinata a Castenaso (Bologna) per un incontro col Comune e un sopralluogo sui territori.

“Dei 290 milioni di somma urgenza – ha detto – ho erogato solamente poco più di 60,5 milioni, perché i Comuni devono fare il loro lavoro che è semplicissimo. Il mio vuole essere uno sprone: chiedete i rimborsi che ve li diamo”.

Al centro delle parole del generale anche l’ordinanza sui rimborsi. “Quando si porta un’ordinanza in registrazione alla corte dei conti – dice – bisogna fare il perimetro finanziario.

Se le polemiche arrivano da qualcuno che è stato insieme a noi a costruire questa ordinanza, sembra quasi uno schiaffo a chi si impegna. Il rimborso arriva a coprire la totalità del danno asseverato, dimostrato e riconosciuto, con una dinamica da 20mila euro subito, poi 40mila, poi ulteriori in funzione delle risorse”.

