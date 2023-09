ALLUVIONE. MORRONE: NOTIZIE RASSICURANTI DA FIGLIUOLO, ORA SPETTA AI COMUNI ACCELERARE 

Roma, 14 set. “Non solo c’è una dotazione maggiore per gli indennizzi ma è stato lanciato anche un forte appello ai Comuni di accelerare l’invio delle richieste di rimborso per gli interventi di somma urgenza che la struttura commissariale può ristorare fin da subito. Finora le richieste di rimborso pervenute si attestano solo su 500 mila euro su 289 milioni di Euro prontamente disponibili sul conto del Commissario”. E’ quanto ricorda in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, collegandosi alle dichiarazioni del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione. “Notizie rassicuranti per le quali ringrazio ancora una volta Figliuolo, che sta gestendo l’operazione post alluvione con la massima trasparenza, competenza e pragmatismo. Ora la palla e la responsabilità passano agli Enti locali che, dopo tante inutili lamentele e strumentalizzazioni, devono velocizzare le proprie procedure. Anche a questo fine, la struttura commissariale intende prevedere a breve un’ordinanza pilota per semplificare gli affidamenti dei lavori per le opere più urgenti. Figliuolo, conscio del fatto che i Comuni più piccoli, possono trovarsi in difficoltà, ha chiarito che sarà prevista la possibilità di assicurare personale amministrativo a tempo perché l’iter delle opere possa procedere speditamente”