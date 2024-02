Alluvione. Spinelli (FdI): Bonaccini smetta di fare campagna elettorale su un tema così serio 

“Continuano gli atteggiamenti incoerenti di Bonaccini che, quando incontra il Presidente Meloni la ringrazia per il lavoro che sta svolgendo mentre quando si trova in altre circostanze attacca il governo lamentando i pochi rimborsi post alluvione. Da amministratrice invito il Governatore a lavorare seriamente e smetterla di essere logorroico strumentalizzando questo tema, perché il governo Meloni ha fatto, sta facendo e continuerà a lavorare. Questo non è un argomento di campagna elettorale, è un tema serio che richiede responsabilità da parte di tutti, in particolar modo da chi governa la Regione”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli