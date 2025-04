Alpinisti dispersi. Natale di apprensione a Santarcangelo

A Santarcangelo di Romagna si vive con ansia per la sorte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti dispersi da domenica sul Gran Sasso. Le ricerche sono state sospese a causa del maltempo in quota e riprenderanno appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha espresso la vicinanza della comunità, sottolineando l’attenzione costante sui social e la speranza che il Natale porti un miglioramento delle condizioni per favorire i soccorsi. Le famiglie dei dispersi sono sul posto per seguire gli sviluppi, mentre la comunità continua a sperare in un esito positivo.