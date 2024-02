Alta Valmarecchia. Nel mirino dei vandali il distributore di benzina di Montecopiolo

Il distributore di benzina di Montecopiolo, situato in Alta Valmarecchia, è stato nuovamente preso di mira dai vandali. Nella notte tra martedì e mercoledì (27-28 febbraio) ignoti hanno danneggiato le due insegne del distributore, distruggendo quella principale e quella sulla pensilina. Questo tipo di attacchi non sono una novità, in passato i vandali hanno danneggiato le piastrelle della pavimentazione e compiuto altri atti vandalici approfittando dell’assenza di persone e veicoli durante la notte.

Gabriele Sabba, proprietario del distributore di benzina di Ponte Messa e gestore di altri impianti dell’Alta Valmarecchia, tra cui quello di Montecopiolo, si è detto esasperato. “Saranno 2000 euro di danni”, ha dichiarato. Sabba ha già contattato l’IP per richiedere la sostituzione delle insegne danneggiate e nelle prossime ore contatterà le autorità competenti. La frustrazione del gestore è palpabile, in quanto fornisce un servizio importante in un territorio colpito dal fenomeno dello spopolamento. “Gli anziani della zona vengono da noi per rifornirsi di carburante, è più comodo che spostarsi fino a Novafeltria. Ma atti vandalici come questi minano la fiducia e le motivazioni”, ha aggiunto Sabba.