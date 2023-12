Altro regalo dall’Europa. L’Italia recepisce una direttiva di 2 anni fa sulle assicurazioni auto: obbligo esteso anche ai veicoli non in uso

A partire dal 23 dicembre, in Italia entrerà in vigore una nuova normativa che riguarda l’assicurazione auto, estendendo l’obbligo della polizza responsabilità civile anche ai veicoli non utilizzati o fermi in aree private come garage o spazi non accessibili al pubblico.

Questa modifica normativa, che recepisce una direttiva europea di due anni fa, rappresenta un cambiamento importante per i proprietari di auto. Infatti, anche i veicoli che rimangono inattivi o parcheggiati dovranno essere coperti da assicurazione, un aspetto che implica un costo aggiuntivo in un periodo in cui le tariffe assicurative sono in aumento; il premio medio netto di una polizza RC Auto in Italia è superiore a quello di altre nazioni europee.

Sono soggetti a questa nuova obbligatorietà tutti i veicoli a motore che si muovono su terreni non ferroviari e che superano determinati limiti di velocità e peso, compresi i rimorchi, a prescindere dalla loro connessione con il veicolo principale.

Ci sono alcune eccezioni a questa regola: veicoli che non dispongono delle parti essenziali per la circolazione, quelli demoliti, esportati, ritirati o la cui circolazione è stata formalmente sospesa per un massimo di dieci mesi. I monopattini, per il momento, non rientrano in questa categoria.

Questa nuova legge pone dunque nuove sfide per i proprietari di auto, che ora dovranno considerare l’assicurazione come un costo fisso anche per i veicoli non in uso. È un cambiamento che invita a una riflessione più ampia sulle politiche assicurative e sul loro impatto economico per i cittadini.