Ambulanza si scontra contro un pullman e prende fuoco: tre vittime per un tragico incidente tra Urbino e Fermignano

Grave incidente stradale tra un pullman e un’ambulanza della Croce Rossa all’interno della galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano. L’impatto è stato di notevole entità, causando l’incendio dell’ambulanza e la formazione di una densa nuvola nera. Due eliambulanze sono state inviate per i soccorsi, ma una sarebbe tornata indietro a causa delle avverse condizioni meteo. Purtroppo, si segnalano vittime. Attualmente, la strada è chiusa in entrambe le direzioni. Si apprende che a bordo del pullman viaggiavano alcuni giovani di San Benedetto in gita con la parrocchia ad Urbino. Secondo le prime informazioni, tutti i ragazzi sarebbero illesi e già sono stati portati fuori dalla galleria.

Sul luogo dell’incidente si trovano le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità in sicurezza e permettere la riapertura della strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 all’interno della galleria Ca’ Gulino, alle porte di Urbino. L’ambulanza stava trasportando pazienti da Fossombrone all’ospedale di Urbino al momento dell’orribile impatto con il pullman di San Benedetto.