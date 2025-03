Amichevole. Slovacchia in forma Europei: San Marino superato 4-0

Slovacchia e San Marino tornano a sfidarsi a distanza di quindici anni, nonostante stavolta non ci siano punti in palio. La prima amichevole tra le due selezioni si è giocata in campo neutro a Wiener Neustadt – in Austria. Nel piccolo impinto poco distante da Vienna, anche un gruppo di sostenitori dei Biancazzurri che non hanno fatto mancare la propria spinta ai ragazzi di Cevoli.

La Slovacchia sblocca il risultato all’8’ sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite. Colombo respinge lateralmente il tentativo di Bénes, ma Gyömbér è pronto a rigiocarla al centro dove arriva la zampata vincente di Rigo. Gli uomini di Calzona raddoppiano a stretto giro con Suslov, liberato in area da una bella combinazione che gli consente di andare in gol col diagonale mancino. Un minuto più tardi il palo salva Colombo sul tentativo di Haraslín. I Titani provano a replicare appoggiandosi su Nanni, ma il pallone per Contadini è leggermente abbondante. Poco dopo il quarto d’ora il montante torna a incallirsi con Haraslín, quasi perfetto su punizione. Per Roberto Cevoli, da metà frazione, c’è da far fronte all’infortunio alla spalla di Fabbri che esce tra gli applausi del pubblico. Al suo posto D’Addario, mentre è Berardi a provarci da posizione impossibile al 26’ – senza centrare lo specchio. Due giri di lancetta più tardi grande opportunità di Strelec che davanti a Colombo non inquadra la porta. Al 36’ Haraslín riesce a gonfiare il sacco al suo terzo tentativo personale, colpendo da breve distanza. In chiusura di frazione bella iniziativa di San Marino, che propone un interessante schema su punizione per libera il traversone di Tosi: Rodák anticipa tutti smanacciando all’altezza del primo palo. L’ultimo pallone del primo tempo è invece un’invenzione di Tosi per il movimento di Nanni, che scatta alle spalle di Gyömbér ma non riesce ad addomesticare in piena area di rigore.

Nella ripresa lo spartito non cambia e la Slovacchia trova l’acuto del 4-0 al 58’. Si tratta di una perla assoluta di Strelec, che raccoglie un suggerimento dalla sinistra per coordinarsi nella battuta volante che fulmina imparabilmente Colombo. Dieci minuti più tardi il portiere sammarinese si allunga bene per alzare sulla traversa il piazzato di Tupta ed abbrancare il successivo tiro di Polievka. Nella mezz’ora finale la Slovacchia non molla la presa, ma San Marino si difende compatto e con ordine. Termina così con il meritato successo della squadra di Francesco Calzona – prossima al debutto agli Europei di Germania 2024 – la prima amichevole ufficiale con San Marino.

Amichevole ufficiale | Slovacchia-San Marino 4-0

SLOVACCHIA [4-3-3]

Rodák; Pekarík (dal 46’ Obert), Gyömbér (dal 77’ ?uriš), Škriniar, De Marco; Rigo (dal 68’ Hollý), Hrošovský, Bénes; Suslov (dal 60’ Tupta), Strelec (dal 60’ Polievka), Haraslín (dal 46’ Sauer)

A disposizione: Dúbravka, Ravas, Vavro, Duda, Boženík, Kadák, Bero, Lobotka, Kóša

Allenatore: Francesco Calzona

SAN MARINO [4-2-3-1]

Colombo; Fabbri (dal 25’ D’Addario), Cevoli, Rossi, Tosi (dall’84’ Palazzi); A. Golinucci (dal 62’ Mularoni), E. Golinucci (dal 62’ Mi. Battistini); Berardi (dal 62’ Pancotti), Contadini, Sensoli; Nanni (dall’84’ Vitaioli)

A disposizione: Zavoli, Amici, Franciosi, Valentini, Pasolini, Gasperoni

Allenatore: Roberto Cevoli

Arbitro: Julian Weinberger (AUT)

Assistenti: Martin Höfler (AUT) e Mattias Hartl (AUT)

Quarto ufficiale: Alexander Harkam (AUT)

Marcatori: 8’ Rigo, 10’ Suslov, 36’ Haraslín, 58’ Strelec

Ammoniti: Contadini, Palazzi

Note: 452 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa