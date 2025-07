Anas, lavori notturni sulla E45, modifiche al traffico tra Standiana/Mirabilandia e Casemurate

Anas, società del Gruppo FS Italiane, comunica che per consentire interventi di nuova pavimentazione sulla strada statale 3 Bis “Tiberina – Itinerario E45, a partire dalla notte del 21 luglio è prevista la chiusura al traffico della carreggiata in direzione Roma tra gli svincoli di ‘Standiana/Mirabilandia’ (km 243,800) e ‘Casemurate’ (km 234,700), in provincia di Ravenna.

Per limitare i disagi alla circolazione gli interventi saranno eseguiti unicamente in orario notturno, tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo.

Le lavorazioni saranno effettuate in due fasi. La prima fase si svolgerà nelle notti tra lunedì 21 e giovedì 24 luglio, mentre la seconda fase è stata programmata tra le notti di lunedì 28 e giovedì 31 luglio.

Durante gli interventi il flusso veicolare sarà temporaneamente deviato sula viabilità alternativa costituita dalla strada provinciale 118 ‘Dismano’.

