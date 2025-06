Anche due riminesi tra i soci fondatori della nuova associazione dedicata alla memoria di Totò Schillaci. Una partita di beneficienza potrebbe giocarsi ogni anno al San Marino Stadium di Serravalle

Nasce l’Associazione Totò Schillaci, sull’asse Rimini-Palermo: tra i soci fondatori della onlus, nata per tenere vivo il ricordo dell’ex calciatore scomparso a 59 anni lo scorso 18 settembre, ci sono anche due riminesi: il cantante e art director Mario Fucili, che nel 2020 aveva firmato una hit estiva in cui Totò rappava con disinvoltura le leggendarie imprese di Italia90, e l’imprenditore Denny Montesi. Insieme a loro, che due giorni fa sono volati a Palermo per la firma dell’atto costitutivo, c’erano la moglie Barbara Lombardo (ricoprirà la carica di presidente), che col marito aveva partecipato anche a un’edizione del programma televisivo Pechino Express, l’amico di una vita Giuseppe Faraone e Giovanni Calì, presidente della Nazionale del Cuore attori e cantanti, che della nuoova associazione sarà vice-presidente. La onlus si occuperà di tenere vivo il nome dell’ex bomber attraverso progetti di sport e riscatto sociale, segno di continuità con il lavoro fatto da Totò negli ultimi anni di vita con i ragazzi della periferia palermitana. “La chiamata di Barbara mi ha riempito d’orgoglio, sarà un onore ocupparmi di tenere vivo il suo ricordo attraverso l’associazione”, spiega Denny Montesi. ” Con Totò avevamo un’amicizia epistolare, anzi telefonica, ci sentivamo molto spesso ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo a incontrarci di persona. Nel 2023 avevo contribuito a realizzare un suo grande desiderio, suo e di Barbara: un incontro con Vasco Rossi, durante il backstage di un concerto allo stadio Barbera. Alla fine era quasi più contento Vasco di quell’incontro. Da lì siamo diventati molto uniti”, ha rivelato. Legate all’associazione nasceranno due iniziative: il memorial Totò Schillaci, una partita di beneficienza che potrebbe giocarsi ogni anno al San Marino Stadium di Serravalle, e il premio itinerante Totò Schillaci che seguirà le orme dell’ex campione, tra Messina, Rimini e Torino, con l’idea anche di una trasferta in Giappone, dove Totò – 65 gol con la maglia dei Jùbilo Iwata il 1994 e il 1997 – è ancora una celebrità.