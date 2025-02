Anche nel forese si svolge la festa del Carnevale. Al centro sociale di Pisignano Cannuzzo grande festa domenica 23 febbraio ore 15,00

Anche nel forese (entroterra cervese) sarà organizzato il carnevale dalle associazioni del territorio Aps Francesca Fontana, Asd Grama e Consiglio di zona, tutti insieme per far vivere questa festa molto attesa dai bambini, ma non solo!

Il Carnevale , infatti, è una festa che ha un significato profondo, che va al di là del semplice divertimento. È un momento di libertà, di espressione e di sovvertimento sociale, durante il quale è possibile dimenticare per un po’ le regole e le convenzioni.

È anche un’occasione per celebrare la diversità culturale e per rafforzare il senso di comunità tra le persone e cogliere questa occasione per condividere momenti spensierati.

Allora ecco l’appuntamento previsto per domenica 23 febbraio alle ore 15,00 presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo – in via Zavattina,6/d – luogo importante d’incontro delle comunità del territorio – dove si svolgono tante attività sociali e cultuali e di divertimento.

Titolo del carnevale di quest’anno “I PIRATI DELL’ADRIATICO” a condurre il pomeriggio sarà il noto e bravissimo animatore Roberto Fabbri, che proporrà anche momenti di giochi a premi e svago a tema piratesco e balli nella ciurma.

Dunque divertimento assicurato per grandi e piccoli in un pomeriggio dove la spensieratezza e la voglia di divertirsi farà la differenza; ingresso libero.

Ai bambini presenti in maschera, sarà offerta una merenda con dolci della tradizione.

Un particolare ringraziamento al Credito cooperativo Romagnolo per il sostegno all’iniziativa.

20 febbraio 2025

