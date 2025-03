Ancona: 36enne nigeriano arrestato per aggressione a vigile urbano della squadra antidegrado durante controlli al permesso di soggiorno. Lesioni con prognosi di 30 giorni

Nel pomeriggio del 26 novembre 2024, un controllo di routine in Corso Carlo Alberto, nel quartiere Piano San Lazzaro di Ancona, si è trasformato in un episodio di violenza. Un agente della squadra antidegrado della Polizia Locale ha richiesto a un uomo di 36 anni, di origine nigeriana, di esibire i documenti per verificare la regolarità della sua permanenza in Italia. In risposta, l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo ripetutamente l’agente, anche quando quest’ultimo era già a terra. L’aggressione ha causato al vigile lesioni con una prognosi di 30 giorni.

Nonostante le difficoltà incontrate, la Polizia Locale è riuscita a bloccare e arrestare l’aggressore. Il giorno successivo, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 36enne.

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Giovanni Zinni, ha espresso il suo apprezzamento per l’operato della Polizia Locale, in particolare per la squadra antidegrado, sottolineando l’importanza delle operazioni di legalità nelle aree più sensibili della città. Ha inoltre manifestato dispiacere per l’aggressione subita dall’agente, lodando la pronta reazione delle forze dell’ordine nel portare l’aggressore davanti all’autorità giudiziaria. Zinni ha concluso ribadendo la necessità di proseguire su questa linea per garantire la sicurezza del territorio.