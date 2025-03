Ancona: arrestato 44enne bengalese per abusi su minore, dovrà scontare tre anni di carcere

La Squadra Mobile della Questura di Ancona ha arrestato un uomo di 44 anni, di origini bengalesi e residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo dovrà scontare una condanna a tre anni di reclusione nel carcere di Montacuto. I fatti risalgono a novembre 2019, quando il 44enne viveva con la sua famiglia in un appartamento condiviso con un’altra famiglia bengalese. Una notte, in stato di ebbrezza, venne sorpreso mentre abusava della figlia minorenne dei coinquilini. La madre della vittima, accortasi dell’accaduto, allertò immediatamente la Polizia. Gli agenti intervenuti lo trovarono ancora disteso sul letto e raccolsero la testimonianza della madre e della bambina. Dopo il processo e la sentenza definitiva, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ancona ha disposto l’arresto, eseguito nelle prime ore della giornata di ieri. Oltre alla pena detentiva, l’uomo è stato condannato a **cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole e in strutture frequentate da minori, e al divieto per un anno di avvicinarsi a luoghi frequentati da bambini o di svolgere lavori che prevedano contatti con minori**. Inoltre, dovrà informare le autorità su eventuali cambi di residenza o spostamenti. Dopo le formalità di rito negli uffici della Squadra Mobile, il 44enne è stato condotto nel carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.