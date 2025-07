Ancona, Castelfidardo: masso lanciato su un’auto dalle mura, sfiorata la tragedia. Indagini si concentrano su baby gang di “maranza”

Un gesto potenzialmente letale ha scosso la quiete della domenica sera nel centro storico di Castelfidardo: un gruppo di giovanissimi avrebbe lanciato un masso dalle mura cittadine, colpendo in pieno una Ford Focus parcheggiata qualche metro più in basso. Il parabrezza è andato in frantumi. Solo per caso nessuno è rimasto ferito.

Il fatto è avvenuto nei pressi delle scuole medie. Le indagini, affidate ai carabinieri, mirano a verificare se l’episodio sia collegato ai recenti atti vandalici che stanno interessando il territorio, commessi da un gruppo di minorenni, in parte residenti tra Osimo e Castelfidardo, noti come “maranza”.

“È evidente che la situazione sta degenerando. Qui nessuno fa qualcosa di concreto”, ha dichiarato con amarezza a Il Resto del Carlino la proprietaria dell’auto colpita.