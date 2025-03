Ancona. Cocaina nascosta in pacchetti di sigarette, coppia residente nel Riminese in manette

Due persone sono state arrestate ieri sera a Montemarciano (Ancona) per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nei guai sono finiti due cittadini di nazionalità albanese, un uomo e una donna rispettivamente di 25 e 30 anni residenti nel Riminese, trovati in possesso di una quantità significativa di droga.

Il rinvenimento è avvenuto durante un controllo stradale dei carabinieri della stazione di Montemarciano: la manovra di un conducente che ha provato a evitare la verifica non è sfuggita all’attenzione dei militari. Il successivo comportamento nervoso della coppia a bordo del mezzo ha confermato i sospetti che i due potessero nascondere qualcosa: la perquisizione del veicolo ha fatto emergere oltre 50 dosi di cocaina pronte per essere distribuite che i due occultavano in parte sulla propria persona e in parte in pacchetti di sigarette.

Rinvenuti anche gli strumenti utilizzati per il confezionamento della droga e una somma di denaro contante, ritenuta il provento dell’attività illecita. Immediatamente è scattato l’arresto dei due giovani con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e al centro di nuove indagini per capire se siano coinvolti in una più ampia rete di spaccio di droga. Il tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e disposto per i due il divieto di dimora nella provincia di Ancona.

Ansa