Ancora rischio di forti piogge, ma da domenica pomeriggio il tempo torna a migliorare … di Roberto Nanni

Nel pomeriggio il maltempo dovrebbe interessare a carattere intenso anche l’Emilia dove potrebbero concentrarsi sul bolognese, dopodiché, con il successivo spostamento della goccia fredda in quota, la pioggia tornerà a insistere sui settori orientali della nostra regione con fenomeni anche abbondanti tra pomeriggio e sera di rovescio e/o temporale. Piogge residue che bagneranno ancora la Romagna nella prima parte di domenica, con probabili rovesci nel corso della notte e primo mattino. Rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali durante la sera/notte e mare mosso (non sono esclusi in questa fase possibili mateggiate).

Da domenica pomeriggio la pressione tornerà ad aumentare e l’intensa perturbazione (n.8 del mese) andrà a coinvolgere principalmente il Centro-Sud. Graduali schiarite favoriranno un miglioramento del tempo, sebbene qualche pioggia a carattere sparso e isolato potrà ripresentarsi in Emilia e lungo il versante Adriatico. Lunedì il miglioramento sarà più deciso; tuttavia, il cielo potrà risultare irregolarmente nuvoloso, soprattutto la mattina, per la presenza di foschie dense e nebbie. Le temperature perlopiù stazionarie o in leggero rialzo, oscillando attorno alle medie del periodo: minime in diminuzione attorno a 12/14 gradi, massime in aumento fino a 20/22 gradi.

Poi, in base alla tendenza attuale, per martedì 22 è possibile un nuovo moderato peggioramento che riguarderà dapprima il versante occidentale del nostro Paese. Ma di questo torneremo a parlarne.