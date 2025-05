“Ancora volano le farfalle” il 24 maggio torna in proiezione in Riviera al Cinema Teatro Tiberio di Rimini Con ospiti in sala a presentare la pellicola

RIMINI – Sabato 24 maggio ore 20:30, serata-evento presso il Cinema Teatro Tiberio di Rimini, con la proiezione del film “Ancora volano le farfalle”, il toccante lungometraggio del regista Joseph Nenci, liberamente ispirato ad una storia vera, quella della 25enne Giorgia Righi, una giovane ragazza, purtroppo affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia neurodegenerativa.

Il progetto del film, produzione riminese che ha girato l’Italia, è stato presentato alla 59° Mostra internazionale di Pesaro del 2024 e iscritto in concorso per i Premi David di Donatello lo stesso anno, ed è ispirato alla vita di Giorgia, che sebbene racconti una vicenda dolorosa, è in realtà una storia di coraggio e di riscatto sulla vita stessa.

La sceneggiatura, scritta da Antonella Marsili, su un soggetto originale di Stefano Perilli (in arte Peroz), che nel film ha anche composto la colonna sonora originale, allontana lo spettatore dalla drammaticità della storia, incoraggiandolo ad adottare una visione positiva e naturale nei confronti della protagonista Giorgia, nella pellicola interpretata dall’attrice Beatrice Mariani.

L’atmosfera risulta dunque leggera, condita da una sfumata ironia che aleggia nell’intero lungometraggio, come afferma lo stesso regista Nenci: “Si può raccontare la guerra, senza bisogno di mostrare il sangue”.

Ad affiancare Beatrice Mariani nel ruolo di Giorgia, l’attore pesarese Massimo Fradelloni, già presente in pellicole di Pupi Avati e Leonardo Pieraccioni, che interpreta il ruolo di Italo, giornalista pasticcione con un pesante dramma passato da superare, e l’attrice marchigiana Giorgia Fiori, nel ruolo di Marta, la sorella di Giorgia, una sorella sin troppo presente e pressante, che dovrà trovare il modo di riportare equilibrio nella loro vita famigliare.

Nel film, particolare attenzione è stata data alla fotografia, affidata a Giuseppe Andreozzi, mentre la direzione artistica è firmata da Gino Sgreva, noto professionista del cinema che in passato ha collaborato con Roman Polànski e Madonna, per citarne alcuni. Presenti nel cast anche Giovanni Cacioppo, noto cabarettista di Zelig, Chiara Sani, conduttrice televisiva e regista (ex Striscia la Notizia), e il giovane divulgatore Edoardo Prati.

A presentare l’evento del 24 maggio ci saranno Giorgia Righi, il regista Joseph Nenci, l’attore Massimo Fradelloni, il produttore Giuseppe Andreozzi e il cantautore Peroz.

“Ancora volano le farfalle” è prodotto e distribuito da Trasmetto.it per A&P Group. Parte dei proventi dell’evento sarà destinata alla ricerca scientifica sull’atassia di Friedreich tramite l’associazione Ogni giorno per Emma – ONLUS, condotta dal Centro Dino Ferrari dell’Università degli Studi di Milano – Operazione Policlinico di Milano, già beneficiario di 28.000 euro scaturiti dal progetto del film.