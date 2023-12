Andrea Caponi, classe 1988, è diventato un nuovo giocatore dello United Riccione.

Questo centrocampista, precedentemente svincolato dalla Pistoiese, ha una ricca carriera nel calcio toscano, avendo giocato per squadre come Livorno, Pontedera, Pisa, Tuttocuoio e Pistoiese. Nel corso della sua carriera, Caponi ha totalizzato oltre 300 presenze nei professionisti e più di 50 in Serie D. La sua esperienza e abilità saranno sicuramente un valore aggiunto per la squadra dello United Riccione. Per maggiori dettagli sulla sua carriera e sul trasferimento, è possibile consultare fonti specializzate in calcio e trasferimenti di giocatori come FootballTransfers.com