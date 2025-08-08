AntìCatt, domenica 10 agosto a Cattolica una giornata dedicata all’arte e alla storia nel cuore della città

Torna domenica 10 agosto “AntìCatt”, l’appuntamento mensile che trasforma piazza Nettuno e via Bovio in una suggestiva passeggiata tra arte, storia e tradizione. Dalle ore 7.30 alle 18.30, visitatori e residenti potranno immergersi in un percorso unico alla scoperta di oggetti d’arte e testimonianze storiche che raccontano il passato e l’identità della città.

L’iniziativa, che si svolge ogni seconda domenica del mese con le prossime date fissate per il 14 settembre, 12 ottobre e 9 novembre, si conferma come un evento turistico-culturale di grande rilievo, capace di valorizzare il patrimonio locale e di coinvolgere il tessuto economico cittadino.

«AntìCatt è molto più di una semplice manifestazione – commenta l’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci –. È un evento che unisce aspetti turistici, culturali, etici e sociali, fondamentale per mantenere viva la memoria storica e per far conoscere a tutti le radici della nostra comunità. Inoltre, richiama appassionati e visitatori, portando benefici anche alle attività commerciali che animano il centro storico di Cattolica.»

Una giornata dedicata a chi ama l’arte e la storia, ma anche a chi desidera riscoprire il fascino autentico di Cattolica, tra passato e presente.