Antiche Civiltà, Wine Experience domenica 2 giugno al Museo Archeologico di Verucchio

Domenica 2 giugno tra archeologia e gusto

Degustazioni in grotta e visita guidata al Museo Archeologico

Verucchio. Domenica 2 giugno alle ore 14.30 il Museo Archeologico di Verucchio organizza “Antiche Civiltà, Wine Experience”. Un mix perfetto che abbina il fascino della storia e dell’archeologia a prodotti tipici e vini locali con degustazione all’interno delle suggestive grotte dell’Oste del Castello.

Il pomeriggio inizia con una visita guidata al Museo Archeologico alla scoperta della civiltà villanoviana che si insediò a Verucchio all’incirca tremila anni fa. La guida racconta al visitatore l’ascesa e lo sviluppo di una delle civiltà più avanzate della penisola, scoperta attraverso decenni di scavi che hanno riportato alla luce centinaia di oggetti di valore inestimabile.

L’esperienza prosegue successivamente nelle grotte dell’Oste del Casello per una degustazione a base di prodotti locali. I vini protagonisti per la giornata del 2 giugno sono: il Sangiovese della cantina Noelia Ricci e il Cias Pagadebit della tenuta Sant’Aquilina. Per i più piccoli vengono serviti succo o analcolico e merenda.

I posti sono limitati. I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione del Museo Archeologico di Verucchio.

Per maggiori informazioni:

0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net