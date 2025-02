ANZIANA AL TELEFONO: “VORREI FARE LA SPESA ONLINE MA NON SONO CAPACE”. LA COMMESSA: “CHIAMI I CARABINIERI”.

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno fornito assistenza a una persona anziana che non riusciva a fare la spesa online. È successo in Provincia di Bologna, quando una signora di oltre ottant’anni che vive da sola e che voleva fare la spesa online, ha telefonato al supermercato dicendo di non essere capace di acquistare quello che desiderava. La risposta è stata: “Signora chiami i Carabinieri e si faccia aiutare da loro”. La signora ha preso alla lettera il consiglio della commessa che aveva comunque tentato di aiutare l’anziana e ha telefonato ai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno. All’arrivo dei militari, l’anziana ha raccontato quello che era successo, scusandosi per la vicenda, non potendo uscire a causa di un problema di salute. A quel punto la signora ha consegnato la lista della spesa ai Carabinieri, unitamente al bancomat e al PIN, dicendo: “Se non mi fido di voi Carabinieri, di chi mi devo fidare?”. Dopo aver fornito tutta l’assistenza necessaria all’anziana che ha ringraziato, i Carabinieri hanno informato i servizi sociali del comune di residenza della donna, per segnalare lo stato di fragilità e prendere in carico la situazione.