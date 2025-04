Anziani legati al letto e lasciati senza cibo nella casa di riposo

Per questo i carabinieri della compagnia di Montefiascone e i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Viterbo hanno eseguito sei ordinanze di applicazione di misure cautelari – tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ordinanze di sospensione dall’esercizio delle funzioni -, emesse dal gip di Viterbo Savina Poli, nei confronti di altrettanti operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della struttura e, in un caso, di violenza sessuale ai danni di un’anziana.