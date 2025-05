AVVISTATO! Dalla giornata di ieri (08/05/2025) questo gatto vaga miagolando a San Marino Città (RSM) nella zona del London Pub in Via della Cella Bella, Via Palazzina. Se qualcuno lo avesse perso o avesse informazioni può contattare il Rifugio APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni