APAS San Marino. Biancaneve felicemente adottata da Cecilia

Biancaneve aspettava qualcuno che sapesse scorgere il suo cuore puro, e Cecilia, con dolcezza infinita, le ha donato il regalo più grande: una casa dove sentirsi al sicuro, amata per sempre.

Ora Biancaneve non è più sola. Come nelle favole più belle, ha avuto il suo lieto fine: un nuovo bellissimo inizio.

Adottare è questo: trasformare la solitudine in felicità, la paura in fiducia, la vita in una favola.

Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore Cecilia. Buona Vita Biancaneve!