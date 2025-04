APAS San Marino. Jill è un seme di speranza che chiede solo di fiorire in una casa piena d’amore

Jill è una cucciola di 4 mesi, affettuosa, curiosa e pronta a scoprire il mondo con entusiasmo e simpatia. Jill viene da un posto dove gli abbandoni sono diventati la normalità, dove i cuccioli sono tanti e crescendo diventano invisibili. Ha affrontato un lungo viaggio per avere l’opportunità di vivere una vita dignitosa. Jill ha un modo tutto suo per comunicare, cerca lo sguardo delle persone per farsi capire, per dire “ci sono, voglio far parte della tua vita”. Non cerca solo una casa, cerca una famiglia con cui costruire un legame vero, profondo. Quando è arrivata al Rifugio, nonostante la stanchezza e l’incertezza di un posto nuovo, ha abbracciato la volontaria che l’aveva salvata, come se avesse capito.

Jill è speciale, la sua allegria e la sua intensa gioia la rendono unica, ha tutta la vita davanti e un cuore pieno d’affetto da donare.

Jill è un seme di speranza che chiede solo di fiorire in una casa piena d’amore.

Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13.) Grazie per le condivisioni