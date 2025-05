APAS San Marino. Merlino smarrito a Murata (RSM) in zona Casole. Qualsiasi segnalazione è preziosa!

PERSO! Merlino non torna a casa da sabato 24 Maggio, è stato smarrito a Murata (RSM) in zona Casole, in una via con molto verde e poche abitazioni. È abituato ad uscire, ma non si allontana mai da casa, la famiglia è molto preoccupata. Merlino ha 6 anni, è sterilizzato e non ha il microchip, segni particolari: non ha i dotti lacrimali quindi sembra che pianga sempre. Chiediamo gentilmente ai residenti in zona di controllare cantine e garage. Chiunque avesse informazioni o lo vedesse può contattare il seguente recapito tel. 345 5048450.

Grazie per le condivisioni