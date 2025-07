APAS San Marino. Mora e Mirtillo sono pronti a portare tanto affetto e gratitudine a chi aprirà loro le porte di casa e del cuore

Questi due splendori si chiamano Mirtillo e Mora.

Hanno appena due mesi e sono pronti a portare tanto affetto e gratitudine a chi aprirà loro le porte di casa e del cuore.

Attualmente non si trovano al Rifugio APAS, ma sono ospiti presso una signora che li ha accolti insieme alla loro mamma (ora sterilizzata). Purtroppo potrà tenerli solo per poco tempo e vorremmo evitare il loro ingresso in gattile, dove sono presenti già tantissimi gattini in attesa di una famiglia. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13) Grazie per le condivisioni.