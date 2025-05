APAS San Marino. OGGI È L’ULTIMO GIORNO PER PRENOTARE! Il tuo gatto ha un microchip?

OGGI È L’ULTIMO GIORNO PER PRENOTARE! Il tuo gatto ha un microchip? Se la risposta è no, maggio è il momento giusto per rimediare: l’APAS mette a disposizione microchip gratuiti in collaborazione con l’UOC Sanità Veterinaria dell’ISS.

Hai mai pensato a cosa potrebbe accadere se il tuo gatto si smarrisse? Sempre più spesso riceviamo segnalazioni di mici scomparsi, e le storie sono le più incredibili: gatti che si infilano incuriositi in un furgone e si ritrovano a chilometri da casa, altri che approfittano di una porta lasciata distrattamente aperta o che si perdono durante un trasloco.

Anche il gatto più tranquillo può scappare per paura o per un rumore improvviso e in quei momenti, il microchip può fare la differenza tra ritrovarlo… o perderlo per sempre.

Il microchip è una vera e propria carta d’identità per il tuo animale: un minuscolo dispositivo (grande quanto un chicco di riso) che viene inserito sotto la pelle in modo rapido e indolore. Contiene un codice unico collegato ai tuoi dati, accessibile dai veterinari e dai servizi preposti in caso di ritrovamento.

Perché è importante?

Permette il ricongiungimento immediato in caso di smarrimento.

È legalmente riconosciuto come sistema ufficiale d’identificazione.

È permanente e sicuro.

Aiuta a combattere il randagismo e l’abbandono.