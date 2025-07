APAS San Marino. Pablo e Renè: chi li accoglierà, sarà testimone di un miracolo, di due vite che hanno saputo aspettare l’amore

Riceviamo e pubblichiamo.

Pablo e René sono nati fratelli, ma si sono scelti ogni giorno come compagni di anima.

Insieme hanno attraversato l’inferno, quando erano solo due cuccioli impauriti.

Mani buone li hanno strappati al dolore, portandoli in un rifugio…

“Solo per un po’”, avevano detto.

Ma quel “po’” è diventato lungo quattro anni.

Quattro anni chiusi in un box.

Quattro inverni gelidi e quattro estati roventi.

Sempre insieme. Sempre vicini. Sempre in attesa.

Pablo e René sono luce che ha resistito al buio.

Hanno sei anni e occhi che raccontano storie, ma sanno ancora sognare.

Per un attimo hanno provato la bellezza della vita vera, durante uno stallo a Pisa.

Un cuscino su cui dormire, una carezza ogni sera, la voce di una casa intorno a loro.

Ma il tempo è finito, e adesso rischiano di tornare là dove nessun cuore dovrebbe mai rientrare.

Un recinto. Un silenzio. Un addio non detto.

Li abbiamo sempre raccontati insieme, e forse è proprio questo che li ha condannati all’invisibilità.

Ma chi li guarda capisce subito che separarli significherebbe spezzarli.

Non sono due cani: sono un legame.

Un battito che pulsa in due corpi.

Una promessa di amore reciproco che non ha mai vacillato, nemmeno nei giorni più duri.

Chi li accoglierà, sarà testimone di un miracolo, di due vite che hanno saputo aspettare l’amore, senza mai smettere di crederci. Sono sterilizzati, testati per leishmania, buoni con tutti: persone, altri cani e anche gatti. Taglia media, circa 30 kg, bravi al guinzaglio e in casa.

Apri loro la porta, fai entrare l’amore. Per info

3291465615. Non si trovano al Rifugio APAS, ma per una buona adozione arrivano anche a San Marino. Grazie per le condivisioni.