APAS San Marino. Tata, offriamole un angolo di mondo dove poter ancora sognare

Tata è una splendida micia di 9 anni, abituata a vivere in famiglia e a condividere la quotidianità con amore e discrezione. Purtroppo, ora rischia di finire in gattile, e per una gattina tranquilla come lei sarebbe uno stress enorme, soprattutto con l’arrivo imminente di tanti cuccioli che renderanno ancora più difficile trovare adozione a una micia adulta.

Tata è dolce, riservata e abituata a vivere esclusivamente in casa. È la compagna perfetta per una persona anziana o per chi cerca un’amica affettuosa con cui condividere momenti di pace e serenità.

Non lasciamo che il suo cuore si spenga nell’attesa.

Offriamole un angolo di mondo dove poter ancora sognare, una finestra da cui guardare le stagioni passare, un divano dove fare le fusa accanto a chi saprà amarla davvero.

È sterilizzata.

Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni